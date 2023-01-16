Военэксперт заявил о невозможности перехватить торпеду «Посейдон» Военэксперт Коротченко заявил о невозможности перехватить российскую торпеду «Посейдон»

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Российскую торпеду «Посейдон» перехватить невозможно, поскольку она используется на большой глубине, заявил в беседе с «Известиями» главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, автономная подлодка «Белгород» способна доставлять ядерный заряд торпеды на любую дальность, что делает ее серьезным орудием сокрушения.

Дальность какова? Межконтинентальный ход. За счет ядерной энергетической установки подобного рода автономный подводный аппарат доставляет ядерный заряд на любую дальность. Потому что дальность хода не ограничена, — отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что торпеды «Посейдон» используются для разрушения инфраструктуры противника в случае ядерной войны. Коротченко отметил, что снаряды обладают ядерным зарядом повышенной мощности, и они способны наносить удары по побережью потенциального противника.

Ранее источник, близкий к Минобороны РФ, сообщил ТАСС, что первый боекомплект ядерных подводных беспилотников «Посейдон» изготовили в России для атомной подводной лодки специального назначения «Белгород». По его данным, подлодку вооружат «Посейдонами» в ближайшее время. Он добавил, что раздельные испытания основных узлов «Посейдона», в том числе ядерной энергетической установки успешно завершились. При этом агентство указало на отсутствие официального подтверждения данной информации.