Военэксперт заявил, что американские средства ПВО не защитят Киев Эксперт Поликарпов: ракеты ВС РФ достигают целей в Киеве, несмотря на ПВО

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot и системы ПВО из других стран, имеющиеся на вооружении украинской армии, не смогут защитить военные и инфраструктурные объекты в Киеве от российских ракет, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» аналитик Михаил Поликарпов. Он отметил, что украинская столица в настоящее время хорошо прикрыта комплексами ПВО, но все же часть ракет достигает целей.

Правда, некоторые взрываются на подлете или сбиваются с курса из-за защиты украинцев и попадают по домам. Но просчитать все невозможно. И точные результаты ударов могут оставаться неизвестными: объективного контроля нередко нет, а Киев молчит, — сказал эксперт.

Поликарпов также указал, что при нанесении ракетных ударов с воздуха российские самолеты даже не заходят в зону действия ПВО противника. Они взлетают с аэродромов в тылу, выпускают ракеты недалеко от границы и возвращаются, пояснил эксперт.

Комментируя попадания российских ракет по инфраструктурным объектам, Поликарпов отметил, что они напрямую связаны с военной машиной Киева. Как подчеркнул аналитик, российские военные стараются не наносить ударов по тем военным объектам, которые располагаются вблизи жилых домов.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке ответил на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости поставлять Киеву как можно больше систем ПВО. По его мнению, Украине никогда не удастся победить Россию в ракетной войне, поскольку при любом раскладе у ВС РФ ракет больше.