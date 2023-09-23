Военэксперт: в украинских деревнях открыли по три-четыре кладбища

Фото: Oleksandre Butova/Keystone Press Agency/Global Look Press

В украинских деревнях растет число кладбищ на фоне СВО, заявил в комментарии NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он сослался в этих данных на украинских жителей, которые не хотят воевать.

Буквально вчера разговаривал с украинскими ребятами, которые не хотят воевать. Они говорят, что в деревнях третье-четвертое кладбище открывают, потери критические. Молодые люди от 18 до 40 лет практически уже выбиты, — сказал Матвийчук.

Ранее Матвийчук заявлял, что слишком тяжелые танки Abrams, поставленные ВСУ, застрянут в осенней грязи. Кроме того, США поставят Украине слишком мало таких танков и решающей роли в контрнаступлении они не сыграют.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уклонистов ждут проблемы на родине. Киев будет добиваться вынесения приговоров в отношении граждан, которые дали взятку за фиктивную справку. При этом он назвал экстрадицию сложной юридической процедурой, поэтому украинцы вряд ли будут массово возвращаться. Подоляк добавил, что правительство Украины будет составлять реестры людей, покинувших страну, чтобы избежать мобилизации.