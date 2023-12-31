Военэксперт указал на необходимость введения мер безопасности в регионах РФ Военэксперт Литовкин заявил о необходимости введения мер безопасности в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ВСУ в новогоднюю ночь попытаются нанести удары по различным регионам России, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его мнению, решение о введении дополнительных мер безопасности в стране в связи с этим более чем оправданно.

Безусловно, украинские войска постараются испортить нам Новый год. Недавние атаки по Белгороду это подтверждают. Поэтому в регионах России вводятся дополнительные меры безопасности, отменяются фейерверки и новогодние массовые мероприятия. В нынешнее время подобные решения представляются разумными, хотя нужно понимать, что 100% безопасности гарантировать не может никто, — считает Литовкин.

Военный эксперт призвал россиян быть предельно внимательными и осторожными. Он также рекомендовал не устраивать массовых сборищ и по возможности оставаться дома.

Неслучайно Красную площадь закрыли на новогоднюю ночь. Ведь нельзя исключить, что украинские войска в толпе не устроят диверсию. Они могут кого-то подкупить или обмануть, заставить человека принести на площадь взрывчатку, что приведет к новой трагедии. Находиться в доме безопаснее всего. Панельные дома, например, считаются достаточно надежными и способны уцелеть в случае бомбежки, — объяснил Литовкин.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что в Воронежской области решили отменить новогодние мероприятия по всему региону в связи с трагедией в Белгороде. По его словам, власти решили отказаться в том числе от праздничной елки в административном центре.