Военэксперт развеял популярный миф о цунами после тревоги в Приморье Военэксперт Суконкин: цунами в полметра может смыть портовую инфраструктуру

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Цунами высотой в 50—100—120 сантиметров только кажутся небольшими, на самом деле такие волны могут уничтожить портовую инфраструктуру и снести пляжные постройки, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт объяснил, что главную роль играет длина волны, достигающая в некоторых случаях десятков километров.

50—100—120 сантиметров только кажутся небольшой волной. Дело в длине волны, в массе воды, она огромна, портовая инфраструктура не всегда может выдержать такой удар. Это миф, что цунами — обязательно стена воды. И 120 см могут причинить серьезные разрушения, особенно на пляжах. Длина цунами может достигать десятков километров, а может и больше, — рассказал Суконкин.

Он подчеркнул, что южных районах Приморья волны могут подняться по равнинным рекам и пройти вглубь материка. Сегодня утром во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами после землетрясения в Японии.

До этого череда мощных землетрясений произошла в западной части Японии, сильные толчки ощутили в Токио, Осаке и Киото. По информации метеорологического агентства страны, подземные толчки магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей в несколько минут.

Экстренные службы Японии позднее объявили об угрозе цунами высотой до пяти метров, местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или подняться на крыши зданий. Жителям побережья напомнили, что цунами случаются неоднократно, и призвали не покидать безопасные места, пока предупреждение о ЧП не будет снято.