Военэксперт рассказал, в какой стране Пригожин записал новое видео Военэксперт Суконкин: Пригожин мог записать новое видео из Мали

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Евгений Пригожин

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что бизнесмен Евгений Пригожин, имя которого связывают с ЧВК «Вагнер», записал новый видеоролик, находясь в Мали. Эксперт не исключил, что ЧВК займется борьбой с ИГИЛ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Аль-Каидой» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Северной Африке.

Предположу, что видео снято в Мали. Скорее всего, Пригожин намекает, что работа [ЧВК «Вагнер»] идет в Северной Африке, в местах обитания террористов. Если мы говорим про запрещенные в России террористические организации ИГИЛ и «Аль-Каиду», в Южной Африке их нет, а в Северной Африке — есть, в частности в Мали. Вероятно, подписаны контракты с правительствами и других стран, считающих ЧВК силой, способной противостоять террористам, — рассказал Суконкин.

По его словам, ЧВК «Вагнер» может принять участие в боевых операциях против боевиков, что выгодно РФ, так как это отвлечет внимание западных стран от Украины.

Боевые операции против указанных террористических организаций в Африке проводить будут. И это на руку РФ, так как в значительной мере это заставит колонизаторов, считающих себя колонизаторами Африки, отвлечься от Украины на Африку, если они не хотят потерять активы в Африке. Вероятно, в этом и состоит задача ЧВК, — подытожил Суконкин.

Накануне Пригожин опубликовал первое видео после попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Он не рассказал напрямую, где находится, но заявил о жаркой погоде.

Издание New York Times в марте сообщало, что ЧВК «Вагнер» сохраняла в Африке от 3,5 тысячи до 4,5 тысячи бойцов. Ранее политолог, сотрудник Фонда защиты национальных ценностей, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, Самер Суэйфан заявил NEWS.ru, что вагнеровцы — боеспособные ребята, которые могли бы помочь народу Нигера в борьбе против французского капитализма. При этом он подчеркнул, что военная помощь Нигеру зависит от личного решения Пригожина.