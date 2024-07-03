Военэксперт рассказал про грозное оружие России, которое пугает Запад и ВСУ Военэксперт Леонков назвал бомбы ФАБ-3000 самым мощным оружием ВС России

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Фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 является самым мощным оружием Вооруженных сил России и пугает Запад и ВСУ, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он подчеркнул, что бомба получила универсальный модуль планирования и коррекции. По его словам, она также является свободнопадающей.

Бомбы всегда являлись самым мощным видом конвенционального вооружения. Здесь же речь идет о том, что ФАБ-3000 М-54 не только свободнопадающая бомба. Она также получила универсальный модуль планирования и коррекции. То есть сброс бомбы до цели происходит на дальности 70 — 90 км в зависимости от того, с какой высоты она сбрасывается, — пояснил эксперт.

Как уточнил Леонков, с помощью модуля бомба летит и приземляется в точке цели, уничтожая ее. Кроме того, отметил эксперт, у ФАБ-3000 самый большой радиус поражения, в том числе разлетающимися осколками. По его словам, эпицентр поражения составляет 200 м и полностью разрушает все, что там находится.

Такого рода боеприпасы применяются для поражения важных целей военной инфраструктуры противника, будь то транспортные узлы, штабы или бункеры. Либо ФАБ-3000 применяют по скоплению сил противника. Поражающий эффект потрясающий, — заключил Леонков.

Российские артиллеристы ранее подбили на Авдеевском направлении американский танк Abrams ВСУ. Боевая машина была поражена выстрелом из самоходной артиллерийской установки «Мста-С» высокоточным корректируемым снарядом «Краснополь».