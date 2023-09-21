Военэксперт раскрыл, получит ли Украина американские истребители F-35 Военэксперт Матвийчук: Игнат блефует, Украина никогда не получит F-35

Фото: Air Force 2nd Lt. Mary Begy

Украина никогда не получит американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что пилотам ВСУ потребуется минимум четыре-пять лет для обучения полетам на F-35.

F-35 с трудом пилотируют и сами американцы, теряют контроль над машиной. F-35 перегружен различными киберустройствами. А теперь так называемых пилотов Украины хотят посадить в эти машины. Это абсолютно нереально. Чтобы управлять таким истребителем и двух лет недостаточно, как в случае с F-16. Минимум четыре-пять лет придется изучать F-35, — добавил Матвийчук.

Собеседник предположил, что заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о планах Киева запросить у США F-35 — «чистейший блеф».

Думаю, что слова Игната — чистейший блеф. Показать, какие они великие, что США завтра передадут им F-35. F-35 — очень дорогой и очень тяжелый в производстве и эксплуатации. На одного F-35 приходится 100-120 человек обслуживающего персонала. Даже если они отдадут 10 машин...это что, тысячу человек отправить на Украину — своих спецов?, — рассказал Матвийчук.

Ранее Игнат заявил, что Украина хотела бы в перспективе получить от США F-35, а от Швеции — истребители нового поколения, которые сейчас находятся в стадии разработки, передает ТАСС. Он добавил, что сейчас Киев считает приоритетом получение от США истребителей четвертого поколения F-16.