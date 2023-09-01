Военэксперт рассказал, почему комплекс «Сармат» получил такое название Военэксперт Матвийчук: «Сармат» могли назвать в честь мощной конницы кочевников

Фото: МО РФ

Военэксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что российский ядерный стратегический ракетный комплекс «Сармат» назвали в честь конницы одноименного кочевого народа. По его словам, древних всадников боялись даже римляне.

Скорее всего, «Сармат» так назвали, потому что у сарматов, вероятно, была самая мощная конница в свое время, ее невозможно было остановить. Даже римляне их боялись, — добавил Матвийчук.

Собеседник подчеркнул, что «Сармат» доминирует над ПВО США за счет непредсказуемой траектории полета и маневренности боеголовок. Он не исключил, что «Сармат» идет к цели по небаллистической траектории, поэтому его маршрут нельзя рассчитать. По его словам, «Сармат» способен доставить боезаряд общей мощностью от нескольких десятков килотонн до мегатонны, чего хватит для уничтожения города, равного по размеру Нью-Йорку.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что «Сармат» поставлен на боевое дежурство ВС РФ.

21 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит развитие ядерной триады. По словам главы государства, ядерное оружие является гарантом военной безопасности страны и позволяет обеспечивать баланс сил в мире. Лидер отметил, что сейчас примерно половина частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащена новейшими комплексами «Ярс», проводится перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

Ранее Путин заявил, что Запад пытается склонить Москву к переговорам по сокращению ядерного оружия, но этого не произойдет. Он добавил, что использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности, и подтвердил, что ядерные заряды уже доставлены в Белоруссию. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва не отказывается от диалога с Вашингтоном на тему ядерного оружия.