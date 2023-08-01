Военэксперт рассказал, откуда запустили атаковавшие российские суда дроны Военэксперт Суконкин: ВСУ могут запускать морские дроны из любой точки украинского побережья

Фото: Lorena Sopa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что ВСУ могут запускать морские дроны для попыток атаковать российские суда Черного моря из любой точки украинского побережья. По его словам, для обслуживания беспилотников не нужны специальные причалы.

Представьте себе протяженность береговой линии Украины, количество причалов и площадок. Даже они не нужны. В теории, нужен джип и прицеп с беспилотным катером. Задом заезжаете слегка в воду и запускаете дрон. Все. Обслуживать, заправлять такие катера можно также в любом месте. Ангары или пирсы не нужны, чтобы подключить ноутбук, задать параметры. Второй вариант, опять же, это только предположение, дрон запустили с какого-то судна, — добавил Суконкин.

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотных катеров два корабля Черноморского флота России, сообщается в Telegram-канал Минобороны РФ. Атака была отбита, беспилотники противника уничтожены. В ведомстве уточнили, что катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.

В министерстве добавили, что корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» продолжают выполнять поставленные задачи.

Неделю назад, 25 июля, Минобороны сообщало, что патрульный корабль «Сергей Котов» подвергся атаке двух морских беспилотников ВСУ. Экипажу корабля удалось поразить дроны противника из штатного вооружения. Российские моряки в результате инцидента не пострадали.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, у беспилотных аппаратов ВСУ изначально не было шансов против российского военного корабля, так как он оснащен радиолокационной системой. Он предположил, что атака корабля дронами ВСУ могла быть приурочена ко Дню Военно-морского флота, который отмечается в России 30 июля. Кроме того, она могла быть связана с наличием российских газопроводов в Черном море.