Военэксперт рассказал об уникальных возможностях самоходки «Коалиция-СВ» Военэксперт Литовкин: «Коалиция-СВ» стала самой дальнобойной самоходкой ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

САУ «Коалиция-СВ»

Военный эксперт Виктор Литовкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» станет самой дальнобойной в Вооруженных силах России. По его словам, прошедшая недавно государственные испытания САУ способна поразить цель активно-реактивным снарядом на расстоянии в 70 км.

«Коалиция-СВ» — самая передовая на сегодняшний день, предположу, САУ в ВС РФ. Непревзойденная дальность стрельбы среди артиллерийских орудий ВС РФ, в том числе самоходных — активно-реактивный снаряд летит, предположу, на 70 км. Во-вторых, у нее полностью необитаемая башня, экипаж, кстати, из трех человек, управляет машиной из бронекапсулы с помощью цифровых систем, как в танке Т-14 «Армата», — подчеркнул Литовкин.

По мнению собеседника, «Коалиция-СВ» принимает информацию через спутник или через БПЛА, а ее вычислительный комплекс самостоятельно превращает разведданные в координаты цели и установки для стрельбы. Литовкин добавил, что, скорее всего, САУ одновременно сопровождает несколько целей, переключаясь с одной на другую.

Предположу, что «Коалиция» может вести веерную стрельбу, посылая снаряд один за другим с небольшими отклонениям в траектории полета, но с попаданием в одну цель. Я уже не говорю, что она может преодолевать практически любые преграды, в том числе неглубокие водные. Это новое слово в российской артиллерийской технике, — подытожил Литовкин.

Ранее в Ростехе заявили, что САУ «Коалиция-СВ» успешно прошла все государственные испытания, что позволяет запустить ее в серийное производство. В ходе тестов удалось подтвердить ее уникальные технические характеристики. В корпорации отмечают, что гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные САУ по дальности и точности стрельбы.