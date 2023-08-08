Военэксперт рассказал, об кого в Нигере «споткнулась» Нуланд Военный обозреватель Суконкин: Нуланд «споткнулась» в Нигере о Евгения Пригожина

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Виктория Нуланд

Военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru предположил, что во время визита в Нигер заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд узнала о присутствии в стране бизнесмена Евгения Пригожина, чье имя связывают с ЧВК «Вагнер». Эксперт не исключил, что «известный музыкальный коллектив» находится на территории африканской страны.

Были сообщения, что известный музыкальный коллектив (ЧВК «Вагнер». — NEWS.ru) появились в Нигере. В любом случае, Пригожин [там] должен быть, как человек, ответственный за деколонизацию Африки и приведение ее в дружественное по отношению к России состояние. Наверно, только так. Нуланд, наверно, об него и споткнулась, — добавил Суконкин.

Он допустил, что Пригожин уже находится в Нигере. По мнению Суконкина, России не обязательно отвечать на визит Нуланд в Нигер поездкой в Африку высокопоставленного дипломата.

Думаю, нет, [Россия не должна отправлять в Нигер дипломата, равного по статусу Нуланд]. У нас есть четко выстроенная политика, реализуемая через ЧВК. Скорее всего, это должно быть продолжена. Если система работать, зачем ее менять? — подытожил Суконкин.

Как сообщалось ранее, Виктория Нуланд провела переговоры с вновь назначенным руководителем генерального штаба Вооруженных сил Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Американская сторона оценивает прошедшую беседу как «предельно откровенную» и трудную. По данным ряда СМИ, Нуланд просила о встрече со свергнутым президентом Нигера, однако ее просьба не была удовлетворена.

Военные Нигерии свергли президента страны Мохамеда Базума 27 июля. В ходе мятежа президентская гвардия заблокировала его резиденцию. Позднее в государстве был введен комендантский час, работа всех госучреждений была приостановлена.