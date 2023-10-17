Военэксперт рассказал о спасительном для российских бойцов БПЛА «Стрекоза» Военэксперт Матвийчук: дрон-сапер «Стрекоза» станет спасением для бойцов ВС РФ

Фото: МО РФ

Дрон «Стрекоза», предназначенный для обезвреживания мин, спасет очень много жизней российских бойцов, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Даже опытный сапер, по его словам, остается уязвимым перед взрывным устройством, а сам процесс его деактивации нельзя назвать полностью предсказуемым.

Сапер ошибается один раз. Очень уязвимый человек, даже если обучен и грамотен. Мины непредсказуемы, еще со времен Афганской войны (1979–1989) старались дистанционно их обезвреживать, подрывать различными техническими средствами. А этот дрон поднимется в воздух и начнет искать взрывные устройства. Этот БПЛА «Стрекоза» спасет очень много жизней наших ребят, — отметил Матвийчук.

Ранее технический директор предприятия-производителя АО «Группа Защиты — ЮТТА» Игорь Стукало заявил, что российские разработчики создали дрон, способный обнаруживать и ликвидировать мины на расстоянии путем радиоэлектронного подрыва. По его словам, беспилотник «Стрекоза» может находить мины с электронным взрывателем и самодельные радиоуправляемые взрывные устройства.

Весит «Стрекоза» 12 килограммов и может провести в воздухе 50 минут. Работает в двух режимах — в ручном и автономном. Дрон уже прошел проверку в зоне специальной военной операции и подтвердил свою эффективность, сказал Стукало.