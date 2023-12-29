Военэксперт рассказал о новых системах ПВО, которые появились в 2023 году Военэксперт Артамонов рассказал о новых лазерных системах ПВО ВС России

Фото: МО РФ

В 2023 году в России появились две новые системы ПВО «Пересвет» и «Задира», сообщил NEWS.ru военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов. По его словам, детали того, как они работают, — военная тайна.

Одно из интересных изобретений, которое стало активно внедряться в 2023 году, — это система лазерного оружия, в частности лазер «Пересвет». Второй тип интересного лазерного оружия получил имя «Задира». Но если «Задира» — это лазер теплового воздействия, то «Пересвет» — это так называемое полевое воздействие, то есть создание поля, которое выводит из строя оптические системы, например, беспилотников. Как конкретно они работают — это военная тайна, — рассказал эксперт.

В Сети ранее появились кадры того, как Армия обороны Израиля перехватывает палестинские ракеты над Тель-Авивом с помощью лазерной системы ПРО «Железный луч». Некоторые СМИ при этом утверждают, что на опубликованном видео изображен игровой процесс из компьютерной игры.

Комментируя это, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что у Израиля нет технических возможностей создать мощное лазерное оружие, которое может поразить ракету. Эксперт подчеркнул, что видео работы подобного вида вооружения с большой вероятностью является фейком.