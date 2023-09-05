Военэксперт рассказал, когда Россия начнет «решительное контрнаступление» Аналитик Матвийчук допустил активизацию ВС РФ в зоне спецоперации к концу сентября

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России будут развивать наступательные действия в зоне проведения спецоперации по мере того, как будет затухать активность ВСУ, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, этого следует ожидать к концу сентября.

Предположу, что со стороны ВСУ боевые действия начнут затухать и полностью уйдут на убыль к концу сентября. Логика подсказывает, что по мере ослабевания ВСУ ВС России начнут решительное контрнаступление с целью занять территории в Запорожской области, ДНР и, конечно же, Харьков и Николаев, — рассказал аналитик.

Ранее Матвийчук также заявлял, что одной из ключевых целей российских войск на текущий момент является Харьков. До этого о перспективах города высказывался отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его мнению, демонстративные попытки киевских властей укрепить оборону Харькова — пустая трата бюджетных средств, так как в распоряжении украинской армии нет средств для успешного сдерживания натиска ВС РФ.

Американский аналитик Стивен Брайен в свою очередь утверждал, что ВСУ совсем скоро могут потерять контроль над Купянском, который крайне необходим украинской армии для переброски на передовую боеприпасов.