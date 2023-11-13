Военэксперт рассказал, когда Checkmate появится в небе Военэксперт Попов: Checkmate пойдет «в серию» через 8–10 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-75 Checkmate

Легкий тактический самолет (ЛТС) Су-75 Checkmate могут начать серийно производить через 8–10 лет, заявил NEWS.ru военный эксперт заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, к 2025 году будет создан только прототип самолета.

Я думаю, что через 8–10 лет Су-75 Checkmate встанет в производство и пойдет в серию. И этот самолет будет и у нас, и будет его экспортный вариант. Потенциал для этого у него большой, — заявил он.

По мнению Попова, торопить события не стоит, самолет предстоит еще облетать и посмотреть, как он себя покажет. Потом его доработают конструкторы, инженеры и технологи.

И только потом мы получим тот необходимый продукт, который сыграет большую роль в небе, — резюмировал летчик.

Checkmate разработки компании «Сухой» (входит в ОАК) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Истребитель способен поражать одновременно до шести целей.