Военэксперт рассказал, как ВС России обнуляют усилия ВСУ на линии фронта Военэксперт Дандыкин: ВС России обнуляют усилия ВСУ на ЛБС дистанционным минированием

Фото: МО Украины

Военэксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил ,что ВС России используют системы дистанционного минирования, обнуляя тем самым усилия ВСУ по продвижению на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Он не исключил, что некоторые подразделения оказываются зажатыми между двумя «плантациями» инженерных зарядов.

У нас есть системы дистанционного минирования, обнуляющие усилия ВСУ по продвижению на ЛБС — установки забрасывают за спину новые заряды, зажимая их между двумя такими «плантациями» инженерных устройств. ВСУ несут большие потери на наших минных полях, а мы эти минные поля восстанавливаем, — подчеркнул Дандыкин.

По его словам, около около 20% территории Украины заминировано, но деньги — десятки миллионов долларов, выделенные на обезвреживание, «Киевом непонятно, куда тратятся».

Около 20% территории Украины заминировано, но деньги — десятки миллионов долларов, выделенные на обезвреживание, Киевом непонятно, куда тратятся. У Украины слишком много обид — то им «Буратино» мешает, то «Ланцеты». Нам тоже мешают HIMARS, но мы продолжаем работать, — отметил Дандыкин.

Отсутствие успехов ВСУ в условиях интенсивной военной поддержки Запада вызывает много вопросов в США, сообщает Politico. По данным издания, представитель Пентагона генерал Патрик Райдер уже обратился к украинскому командованию с просьбой объясниться за провал контрнаступления на Запорожском направлении. В ведомстве полагают, что впереди ВСУ ждут еще большие испытания. Более того, есть риск оказаться в ловушке.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВС РФ остановили наступление украинских войск в районе села Работино в Запорожской области.