Военэксперт рассказал, как ситуация в секторе Газа скажется на Украине Военэксперт Ераносян: Запад сократит поддержку Киева из-за конфликта в Израиле

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Поддержка Украины со стороны коллективного Запада сократится на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который является глобальной проблемой, требующей переговоров на уровне США, России и Китая, заявил NEWS.ru капитан первого ранга запаса эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян. Он добавил, что мигранты из арабских стран могут устроить в Европе хаос, что заставит ее пересмотреть масштабы помощи Киеву.

Безусловно, Россия, Соединенные Штаты Америки и Китай будут вынуждены садиться за стол переговоров для того, чтобы решать более глобальную проблему, нежели украинский кризис. Поэтому, скорее всего, финансирование со стороны США и Европы сократится, особенно в свете массовых протестов в Европе. Мигранты из арабских стран могут устроить там хаос, что заставит их сократить поддержку Украине, — заявил он.

Ераносян также заявил, что в исламском мире сейчас нет единства по отношению к ХАМАС. Это связано с долгой политической борьбой в различных странах, включая Иорданию, Египет и Пакистан. При этом, даже если официальные лица заявляют о поддержке ХАМАС, эта поддержка может быть как финансовой, так и военной, и при этом может оставаться в тайне.

Эксперт считает, что распространение конфликта на Иран, Сирию и Ливан будет зависеть от позиции «Хезболлы». В случае вступления «Хезболлы» в войну, израильская армия столкнется с серьезными трудностями.

К войне могут присоединиться и иранские прокси-группировки, включая Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Если он подключается к войне, то это уже будет широкомасштабный конфликт, — резюмировал Ераносян.

США отправили в Израиль первую партию военной помощи. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал в ближайшие дни объявление о выделении дополнительных средств еврейскому государству. По его словам, Вашингтон не собирается отказываться от поддержки Украины ради Израиля, потому что считает необходимым помочь обоим государствам в непростое время.