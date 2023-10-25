Военэксперт рассказал, как российские танки защитят от беспилотников Военэксперт Артамонов: танки ВС РФ могут снабдить генераторами помех против БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В скором времени на российских танках могут появиться генераторы помех, которые будут защищать боевые машины от атак беспилотников противника, рассказал NEWS.ru военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов. По его словам, такие устройства способны полностью нейтрализовать работу электроники дронов.

Это не научная фантастика. По некоторым данным, наш лазер «Пересвет» действует не в качестве теплового луча, а уничтожает «мозги» беспилотника. Фактически выводит их из строя. Я надеюсь, что в ближайшем будущем на российские танки установят генераторы помех, которые будут делать беспилотники беспомощными. Это эффективнее, чем пытаться перехватить каждую цель, когда атакует рой беспилотников, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что бойцы российского подразделения БОБР, которое специализируется на атаках позиций ВСУ с помощью беспилотников, уничтожили два немецких танка Leopard. Они отметили, что боевые машины стоимостью несколько миллионов евро были поражены дронами, чья стоимость не превышает 30 тысяч рублей.

В середине октября сообщалось, что для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней. Ранее танкисты делали такие устройства самостоятельно из подручных материалов и называли их «козырьком» или «мангалом».