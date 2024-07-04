Военэксперт рассказал, где Россия может разместить свои РСМД Военэксперт Литовкин: Россия могла бы разместить РСМД на территории Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляемая ракета «Вихрь-1»

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил NEWS.ru, что Россия может разместить свои ракеты средней и меньшей дальности в Белоруссии. Так Москва ответит на аналогичные действия американцев. Эксперт допустил, что Россия может разместить РСМД и в Азии, если это сделают США.

Если американцы будут размещать свои ракеты средней и меньшей дальности в Европе, то мы тоже можем разместить их в европейской части России. Если они разместят в Азии, то и мы, соответственно, можем в Азии разместить. В теории мы могли бы разместить РСМД на территории Белоруссии. Подобные ракеты уже размещались на территории страны, когда она была частью Советского Союза, — констатировал Литовкин.

Военный эксперт подчеркнул, необходимо понимать, что Белоруссия является суверенным государством. По его словам, только руководство и военные той страны могут решить, можно ли будет разместить на территории республики РСМД, или нет. Литовкин добавил, что на европейской части России много мест для размещения ракет средней и меньшей дальности.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова зеркально ответить на размещение США РСМД в каком-либо регионе мира. Глава государства напомнил, что уже говорил об этом ранее. С тех пор, отметил Путин, позиция в этом вопросе не изменилась.