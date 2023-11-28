Военэксперт рассказал, для чего Су-57 нужны беспилотники Военэксперт Красноперов заявил, что БПЛА при Су-57 позволит вести разведку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

Применение в комплексе самолетов пятого поколения Су-57 вместе с дронами, которые будут управляться из кабины пилота или с земли, позволит значительно расширить возможности боевой машины, ведя разведку, заявил летчик-инструктор и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. Таким образом он прокомментировал NEWS.ru информацию о том, что созданы мини-беспилотники, которые самолет будет нести на борту.

На мой взгляд, главной задачей таких беспилотников будет разведка и целеуказание. Они будут помогать в определении целей для нанесения ударов с высокой точностью. Ведь самолет может нести очень хорошее вооружение, но если он по каким-то причинам не видит, куда наносить цели, то он будет пустышкой, — сообщил он.

Он добавил, что еще одной задачей станет создание «шума» для ПВО, что позволит обескровить противовоздушные силы и нанести им ущерб, затруднить работу систем противника. В этом случае беспилотники будут работать как защита дорогостоящего самолета и летчика.

Ну собьют один-два беспилотника, ну запустим новые. Все равно это будет гораздо дешевле, чем потеря самолета, особенно пятого поколения, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что эти беспилотники позволят самолетам Су-57 ВКС России прорывать систему противовоздушной обороны противника за счет перегрузки ее информационных каналов. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.