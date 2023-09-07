Эксперт раскрыл значение уничтожения дронов ВСУ для ВС России на поле боя Военэксперт Дандыкин: атаки ВС РФ по дронам ВСУ лишают их тактической информации

Фото: МО РФ

Приближение операторов киевских БПЛА к линии боевых действий опасно для них, поскольку у российской армии есть эффективные системы радиоэлектронной борьбы, предположил в комментарии NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам эти инструменты были опробованы ВС РФ еще в Сирии. Уничтожение дронов ВСУ не позволяет Киеву иметь полную тактическую информацию по линии передовой, считает эксперт.

Хоть Киев и получает информацию со спутников и стратегических БПЛА своих хозяев из НАТО, глушить дроны на передовой все равно необходимо — они лишаются важной тактической информации о ситуации на передней линии. Кроме того, ВСУ использует дроны для нанесения ударов. На всякое действие есть свое противодействие, — заключил Дандыкин.

Ранее Дандыкин объяснял, что отход российских военных от Работино к позициям на возвышенностях соответствует целям, которые на данный момент стоят перед ВС. Он считает, что такой маневр позволит вооруженным силам РФ занять более выгодную позицию на поле боя и избежать при этом потерь в личном составе. Военный эксперт также подчеркнул, что ВСУ понимают важность возвышенностей, которые находятся у Работино. По его словам, именно поэтому они продолжают попытки штурма российских позиций.