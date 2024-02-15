Военэксперт раскрыл, зачем России нужна ядерная бомба на орбите Земли Военэксперт Матвийчук: ядерное оружие на орбите нужно для уничтожения спутников

Фото: U.S. Space Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Орбитальный испытательный корабль Boeing X-37

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что Россия действительно способна разместить ядерное оружие на орбите Земли, однако первопроходцами в данной области назвал США, запускавшие в космос летательный аппарат Boeing X-37.

Он не исключил, что подобные технологии будут использовать против спутниковых группировок, а также для упрощения превентивных или ответных ударов по вероятному противнику. По словам эксперта, именно Пентагон испытывал технологии, позволяющие держать на орбите оружие массового поражения.

Испытания по размещению ядерного оружия в космосе начали именно США, когда запустили Boeing X-37 несколько раз на орбиту Земли. Ряд экспедиций продолжался свыше 700 дней. Вероятно, в ходе экспериментов Пентагон испытывал системы, связанные с возможностью круглосуточного пребывания в космическом пространстве ядерного оружия. Ядерное оружие на орбите может понадобиться для нанесения непоправимого ущерба спутниковой группировке вероятного противника, — сказал Матвийчук.

Сегодня, 15 февраля, стало известно, что американских конгрессменов на секретном брифинге предупредили о планах России использовать ядерное оружие в космосе. Разведка заподозрила Москву в желании применить вооружение против спутников.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что ужасы, которые рассказывают про Россию в западных странах, необходимы, чтобы выбить из налогоплательщиков побольше денег на противостояние с Москвой. По его словам, их главной целью является ослабление России.