Военэксперт раскрыл уникальные свойства новейшего российского мини-дрона Военэксперт Перенджиев: новый дрон от «Калашникова» станет «глазами» армии РФ

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Новейший мини-дрон концерна «Калашников» «Каракурт» может стать «глазами» ВС России, предположил в разговоре с NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он не исключил, что подобные БПЛА станут «бесшумными» помощниками артиллеристов.

Предположу, что новейший мини-дрон «Каракурт» от «Калашникова» станет «глазами» армии России. Они маленькие, менее заметные, практически бесшумные, их неслышно, когда они подлетают, и не видно за счёт размера. Такие дроны — это наши глаза. Глаза артиллеристов, глаза ракетных войск и глаза для ударов дронами камикадзе, — добавил Перенджиев.

По его словам, подобную технику можно использоваться на сторожевых постах и наблюдательных пунктах. Собеседник отметил, что мини-дроны способны нести небольшой заряд и подрывать склады ГСМ вероятного противника.

В определенном смысле они могут играть роль сторожевых постов, могут наблюдать за обстановкой. Думаю, что они способны нести небольшие взрывчатые вещества, которыми можно подрывать склады ГСМ, — подытожил Перенджиев.

Ранее концерн «Калашников» представил Министерству обороны России новый разведывательный мини-дрон «Каракурт». Беспилотный летательный аппарат можно запускать из ограниченного пространства, уточнили в пресс-службе предприятия. Это стало возможным благодаря высокой маневренности устройства.