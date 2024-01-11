Военэксперт раскрыл схему максимально разрушительных ударов по ВСУ Военэксперт Дандыкин: украинская ПВО больше не может отражать удары ВС России

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что максимально разрушительные удары по Вооруженным силам Украины наносятся с помощью предварительной перегрузки ПВО ложными целями. Он отметил, что боезапас систем ПВО «скромный, а перезарядка требует времени».

Предположу, что оптимальная схема максимально разрушительного удара по ВСУ такая: сначала идут ложные цели, болванки, дешевые дроны. Далее БПЛА-камикадзе типа «Гераней», ударные БПЛА. А потом — крылатые ракеты различного класса: «Калибры», «Ониксы», «Кинжалы», «Искандеры». Первая волна перегружает ПВО, заставляя тратить весь боезапас, а перезарядка требует времени, — считает Дандыкин.

Журнал Forbes ранее писал, что российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Издание отмечало, что украинские военнослужащие считают такого рода боеприпасы самой большой проблемой. В статье приводятся слова украинского солдата Александра Солонько, назвавшего российские бомбы КАБ-500 самым большим страхом ВСУ, поскольку они обладают большой мощностью. Издание указало на низкую себестоимость изготовленных вручную планирующих бомб FAB, что является преимуществом России.