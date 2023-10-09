Военэксперт раскрыл преимущество ВС России в дождливую погоду Военэксперт Дандыкин: российская военная техника приспособлена к бездорожью

Фото: МО РФ

Российская военная техника является главным преимуществом Вооруженных сил (ВС) России в дождливую погоду в зоне специальной военной операции на Украине, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что российские подразделения значительно превосходят украинские, так как отечественные боевые машины приспособлены к бездорожью.

Дандыкин напомнил, что у ВСУ на вооружении находится техника стран-участников НАТО. Она во многом отстает от российских моделей, особенно в условиях дождей и слякоти, отметил военэксперт. В связи с этим ВС РФ лучше подготовлены к изменению погодных условий.

Главное преимущество российской армии в дождь и слякоть — это наша техника. Она лучше приспособлена к бездорожью в отличие от натовской, которая все больше и больше находится на вооружении формирований киевского режима. Это очевидно. Поэтому мы лучше подготовлены к таким погодным условиям, — уточнил Дандыкин.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявил, что зимой российские беспилотники могут устроить рекордное количество атак на территории Украины в зоне СВО. По его словам, за первый месяц осени ВС РФ более 500 раз атаковали объекты на Украине при помощи БПЛА.