Военэксперт раскрыл преимущества российской супербомбы ФАБ-3000 Военэксперт Дандыкин: бомба ФАБ-3000 практически несбиваемая

Фото: МО РФ

ФАБ-3000

Российская бомба ФАБ-3000 недорогая, практически несбиваемая и позволяет решать задачи с наименьшими потерями, рассказал Lenta.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Как пояснил военный эксперт, эта бомба способна нести более тонны взрывчатого вещества, что поможет с большей эффективностью уничтожать опорные пункты противника.

Эта бомба фактически несбиваемая, дешевая, корректируемая. Она дает усиление мощи, при этом позволяет решать задачи с меньшими потерями. Думаю, в скором времени уже начнется применение ФАБ-3000, — сообщил Дандыкин.

Специалист пояснил: чем больше бомба, тем больше взрывчатки она может нести. Так, например, снаряды самого крупного калибра содержат только десятки килограммов взрывчатого вещества, в ракетах — 400–500 кг. При этом бомба ФАБ-3000 может нести более тонны взрывчатки.

Минобороны России ранее сообщило о начале массового производства авиационных бомб ФАБ-3000. Бомбу можно сбрасывать с высоты 16 км, а максимальная ее скорость в полете составляет 1200 км/ч. Радиус сплошного поражения бомбы — 46 метров, радиус осколочного поля — 260 м.

Как написал журнал Forbes, использование авиабомбы ФАБ-3000 повысит риск для самолетов-носителей. В издании считают, что опасность представляют посредственные аэродинамические характеристики боеприпаса, который начали производить в России.