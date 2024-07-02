Военэксперт раскрыл, почему на Украине на самом деле невзлюбили Сырского Военэксперт Матвийчук: Сырского обвиняют в неудачах ВСУ, так как он русский

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский подвергается критике на Украине не из-за неудач армии страны, а по причине национальности, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Сырский — этнический русский, а значит «своим» для Киева не станет.

Дело в том, что Сырский — этнический русский. Что бы он там ни делал, ни надевал вышивки, он для украинских националистов — не их веры, он не бандеровец, он туда пришел насильно. Конечно, его будут обвинять во всех неудачах. Дело не во фронте. Это закончится тем, что его отстранят от должности в лучшем случае. В худшем — это закончится какой-нибудь катастрофой: мотоциклист на него наедет, танк перевернется, — считает Матвийчук.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее подала заявление в Государственное бюро расследований Украины, в котором обвинила Сырского в предоставлении ложных сведений. Она также заявила, что он препятствует выполнению ее служебных обязанностей.

Ранее член Совета Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что потеря Часова Яра для Сырского станет не просто пощечиной. По его мнению, главкому ВСУ это обойдется отставкой. Сенатор считает, Киев постарается сделать все возможное, чтобы отвлечь ВС РФ от наступления в этом направлении.