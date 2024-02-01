Военэксперт раскрыл, откуда ВСУ выпустили по Крыму сразу 20 ракет Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли запустить по Крыму сразу 20 ракет из Одессы

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что ВСУ могли запустить сразу 20 авиационных ракет по Крыму вечером 31 января из воздушного пространства над Одесской или Николаевской областью. Собеседник не исключил, что ВСУ применили британо-французские крылатые ракеты Storm Shadow или французские SCALP.

Предположу, что ВСУ выпустили ракеты с расстояния минимум 200 км от Крымского полуострова. Думаю, с юга Украины, в районе Одесской области, над Одесской областью, над Николаевской областью. Скорее всего, ВСУ применили авиационные британо-французские ракеты Storm Shadow или французские SCALP. Они однотипные. Они не первый раз пытаются атаковать объекты в Крыму, — подытожил Дандыкин.

Накануне пресс-служба Министерства обороны РФ уточнила, что украинская армия атаковала Крымский полуостров с применением 20 авиационных управляемых ракет. По данным ведомства, 17 снарядов были уничтожены над Черным морем, еще три — над самим полуостровом.

Ранее стало известно, что российские военные в ночь на 1 февраля уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов на территории Белгородской и Курской областей. По данным Минобороны, беспилотники были запущены со стороны Украины для проведения террористических актов на объектах РФ.

Накануне вечером журналисты сообщили, что два беспилотных летательных аппарата были обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Нижегородской области. По словам источника, дроны принадлежали Вооруженным силам Украины и пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

1 февраля оборонное ведомство России также сообщило, что расчеты российских FPV-дронов за сутки нанесли более 25 ударов по объектам ВСУ на правом берегу Днепра на территории Херсонской области. В результате противник потерял до отделения пехоты.