Названа точка запуска десятков беспилотников ВСУ на Ростовскую область Военэксперт Матвийчук: ВСУ могли запустить 41 БПЛА по Ростовской области из ДНР

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на Ростовскую область с применением беспилотников из подконтрольных Киеву районов ДНР. Он также не исключил, что дроны могли запускать и из Запорожской области.

Предположу, что почти 50 БПЛА ВСУ запустили на Ростовскую область из подконтрольных Киеву районов ДНР, также из района Запорожья. Передают, что 41 дрон удалось сбить. Это попытка переноса террористической деятельности вглубь территории России, — считает Матвийчук.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов в разных частях страны — в Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областях. Ведомство уточнило, что за одну ночь в общей сложности было сбито 47 беспилотников ВСУ.

Ранее украинский беспилотник уничтожили в небе над Курском. Губернатор региона Роман Старовойт добавил, что аппарат удалось обезвредить силами противовоздушной обороны. Кроме того, в области была объявлена ракетная опасность, сработала ПВО.

Той же ночью, 9 марта, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал, что один человек пострадал. Мужчину госпитализировали, теперь его жизни ничто не угрожает. Минобороны России информацию не комментировало.