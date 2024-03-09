Военэксперт спрогнозировал исход противостояния войск НАТО и России Военэксперт Матвийчук: Россия нанесет удар по любой группировке НАТО на Украине

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что прямое столкновение ВС России и войск НАТО станет неизбежным, если последние появятся на территории Украины. Он не исключил, что Западу не поможет даже авиация, так как ВС РФ начнут сбивать все самолеты, нарушившие воздушное пространство Украины. По его словам, Москва всегда готова применить ядерное оружие.

Если поляки или французы вторгнутся на Украину, то прямая конфронтация с армией России неизбежна. Предположу, что ВС РФ не останутся в стороне и начнут сбивать все натовские самолеты над Украиной. Полагаю, что передовые российские части войдут в соприкосновение с войсками НАТО. Это задел на третью мировую, — отметил Матвийчук.

Собеседник считает, что развитие событий зависит от благоразумия руководства стран НАТО. Матвийчук напомнил, что ядерная триада РФ находится в постоянной боевой готовности.

Хватит ли благоразумия у НАТО не доводить дело до прямого конфликта, не продвигаться дальше — другой вопрос. Скорее всего, это задел на третью мировую войну. Что касается применения Россией ядерного оружия, то боевая готовность у нас постоянная. Путин заявлял: если возникнет угроза существованию или территориальной целостности России, то Москва незамедлительно применит ядерное оружие, — подытожил Матвийчук.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов в разных частях страны — в том числе в Белгородской и Волгоградской областях. Ведомство уточнило, что за одну ночь в общей сложности было сбито 47 беспилотников ВСУ.

Ранее украинский беспилотник уничтожили в небе над Курском. Губернатор региона Роман Старовойт добавил, что аппарат удалось обезвредить силами противовоздушной обороны. Кроме того, в области была объявлена ракетная опасность, сработала ПВО.

В ночь на 9 марта силы противовоздушной обороны отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Глава региона Василий Голубев уточнил, что один человек пострадал. Мужчину госпитализировали, его жизни ничто не угрожает. Минобороны России пока не прокомментировало данную информацию.