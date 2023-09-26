Военэксперт сообщил, какое ракетное производство было уничтожено на Украине Военэксперт Суконкин: ВС России могли уничтожить производство ракет ВСУ «Нептун»

Фото: VoidWanderer/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Neptune R-360

Военный эксперт Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России могли уничтожить на Украине предприятия по сборке противокорабельных крылатых ракет «Нептун». По его словам, Киев способен самостоятельно производить только этот вид боеприпасов.

Сложно поверить, что Данилов признал факт уничтожения производства ракет. Из заявления непонятно, о каких ракетах речь. Вероятно, это противокорабельные «Нептуны», так как один из представителей украинских властей недавно заявил, что данный боеприпас заканчивается, так как производить его невозможно. Может, заявления Данилова и это как-то связаны. На слуху только «Нептуны», ничего другого существенного они не делают, — подчеркнул Суконкин.

О том, что ВС РФ поразили место сборки украинских ракет, заявил ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Из-за этого Украина была вынуждена перенести «определенную часть» производства снарядов за пределы страны, уточнил он, но не стал раскрывать статус программы. Данилов также гарантировал, что Вооруженные силы Украины не будут использовать тактические ракеты ATACMS для ударов по территории России. По его словам, ВСУ планируют применять их исключительно для защиты.

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что целями для барражирующих боеприпасов ВС РФ в ночь на 26 сентября стали инфраструктура в порту Рени Одесской области и паромная переправа через Дунай. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.