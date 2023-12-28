Военэксперт раскрыл, какие корабли ВМФ РФ являются самыми мощными Военэксперт Кнутов: фрегаты стали самыми мощными кораблями России

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Ракетный фрегат «Адмирал Головко»

Самыми мощными кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России являются фрегаты, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. В разговоре с Lenta.ru он подчеркнул, что их производство становится приоритетным. Так, этот класс кораблей на данный момент проходит модернизацию. По словам эксперта, даже старые фрегаты будут развиты до такого уровня, что в них можно будет встраивать пусковые установки для крылатых ракет, в том числе для «Калибра», «Оникса» и «Циркона».

На сегодняшний день [самыми мощными кораблями на вооружении ВМФ РФ являются], конечно, фрегаты. В частности, «Адмирал Головко» у нас был представлен. Сейчас этот класс кораблей проходит модернизацию, — пояснил эксперт.

Кнутов уточнил, что наибольшую опасность для противников будут представлять фрегаты, которые вооружены крылатыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Он предположил, что именно с этим связано приоритетное развитие флота ВМФ.

Военный аналитик капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко ранее предложил передать Черноморскому флоту часть средств воздушной обороны из восточных регионов России. По его мнению, при современном уровне космической разведки спрятать корабли от противника в любом случае невозможно.