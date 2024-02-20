Военэксперт раскрыл, как Россия отобьется от 800 канадских дронов ВСУ Эксперт Дандыкин: «Панцири» помогут ВС РФ уничтожить 800 канадских дронов ВСУ

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России без проблем уничтожат все 800 дронов, которые Украине пообещали канадские власти. По его мнению, с беспилотниками без труда справятся модернизированные «Панцири» с 24 противоракетами.

Предположу, что мы в сутки уничтожаем под 100 БПЛА ВСУ, поэтому 800 Россия уничтожит без проблем. Киев вообще просит миллион дронов... что нереально собрать и спрятать. Этот дрон несет около четырех кило взрывчатки. БПЛА не сильно усложнит жизнь нашей ПВО. У нас есть, не исключу, модернизированные «Панцири», способные уничтожить одними ракетами 24 цели, — считает Дандыкин.

Он также предположил, что ВС РФ применят системы радиоэлектронной борьбы, антидроновые ружья, а также перспективные дроны-истребители. По его словам, российские бойцы часть из 800 БПЛА ВСУ перехватят и сделают перепрошивку.

Есть РЭБ, антидроновые ружья, эти коптеры будут перехватываться и перепрошиваться нашими бойцами. Предположу, что в России разрабатываются дроны-истребители для борьбы с БПЛА ВСУ. Антидроновая борьба совершенствуется, — подытожил Дандыкин.

Пресс-служба канадского министра национальной обороны Уильяма Блэра ранее заявила, что Канада передаст украинским военным свыше 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) SkyRanger R70. Там отметили, что стоимость пакета помощи оценивается в 95 млн канадских долларов ($70 млн).