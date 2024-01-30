Военэксперт раскрыл, как боец ВС России смог пленить четверых украинцев Военэксперт Матвийчук: пленивший четверых бойцов ВСУ совершил уникальный подвиг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военэксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что российский боец взял в плен четверых украинцев благодаря наличию достаточного количества ручных гранат. Собеседник не исключил, что пехотинец ВС РФ способен взять с собой четыре гранаты: две наступательные (РГД-5) и две оборонительные (Ф-1). Таким образом он прокомментировал публикацию соответствующего видео в Telegram-канале WarGonzo. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Предположу, что по нормам наш солдат носит при себе четыре гранаты: две оборонительные и две наступательные. РГД-5 или Ф-1. Хотя бойцы, когда предполагается бой в траншеях или в городе, могут взять с собой еще больше гранат, делают дополнительные нашивки на форме. Это беспрецедентный случай, — считает Матвийчук.

По его словам, российский боец отбил атаку пятерых военных ВСУ на опорный пункт и взял в плен четверых из них благодаря физической и психологической подготовке. Матвийчук отметил, что россиянин не растерялся в экстремальной ситуации.

Действия нашего бойца говорят о его прекрасной физической и психологической подготовке, не растерялся, несмотря на то, что остался в абсолютном меньшинстве, правильно оценил обстановку, выбрал подходящее оружие и закидал позицию противника гранатами, а потом пленил их. Граната является карманной артиллерией солдата, очень мощное оружие, — подытожил Матвийчук.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео пораженного опорного пункта ВСУ. Его уничтожили бойцы ВС России группировки «Восток». На кадрах видно разрушенное укрепление, рядом с которым лежат тела убитых солдат противника.

До этого Министерство обороны России сообщило, что на территории Херсонской области экипаж российского танка Т-62М уничтожил с закрытой огневой позиции опорный пункт ВСУ на правом берегу реки Днепр. По информации ведомства, потери противника составили до 15 военнослужащих как убитыми, так и ранеными.