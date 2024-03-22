Военэксперт раскрыл, как мощнейший удар по Днепрогэсу изменит ход СВО Военэксперт Матвийчук: удар по Днепрогэсу сорвет ротацию ВСУ и ремонт техники

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что сообщения о мощнейшем ударе по энергетической инфраструктуре Украины, в том числе по Днепрогэсу, могут грозить ВСУ скорыми проблемами. По его мнению, атака могла быть предупреждением Киеву со стороны ВС России. Кроме того, эксперт не исключил, что в сложившихся обстоятельствах ВСУ лишатся возможности оперативно перебрасывать войска, а также ремонтировать технику. Минобороны РФ не комментировало информацию об ударах на Украине.

Обратите внимание — сообщается о поражении лишь машинных залов Днепрогэса, а не плотины. Предположу, что в результате ударов ВСУ на какое-то время лишатся возможности оперативно перебрасывать войска, а также ремонтировать технику, если обесточенными окажутся оборонные предприятия, что поможет ВС РФ в зоне СВО, — считает Матвийчук.

Собеседник отметил, что точность поражения объектов на территории Украины говорит об эффективности российской разведки. По его словам, под удар также могли попасть места скопления живой силы и техники ВСУ.

Предположу, что Украине еще раз намекнули, что с ней будет, если Зеленский не прекратит терроризировать новые регионы, а также Курскую, Белгородскую, Брянскую и другие области. Скорее всего, сработала разведка, выяснили, где находятся сосредоточения вооруженных формирований Украины, техники, где ее ремонтируют. Скорее всего, железнодорожный транспорт ВСУ частично парализует на какое-то время, — подытожил Матвийчук.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что западные войска окажутся в зоне боевых действий на Украине через два-три месяца. По словам политика, то, что ранее казалось невероятным, вскоре может стать реальным. Орбан привел в пример власти Германии, которые раньше отказывались поставлять ВСУ смертоносное оружие, а теперь готовы отправить в Киев ракеты, способные «ударить до Москвы или далеко вглубь России».