Военэксперт раскрыл, как изменится ход сражений после выделения помощи ВСУ Военэксперт Литовкин: выделение помощи Киеву не изменит ход сражений в зоне СВО

Фото: МО Украины

Выделение новой помощи Украине не изменит ход СВО, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, США направляют Киеву недостаточно средств для того, чтобы переломить ситуацию.

Большая часть денег из замороженных активов РФ будет направлена на военно-промышленный комплекс США, который будет производить боевую технику. И не факт, что вся эта боевая техника пойдет на Украину. Киеву передадут около 10% этих денег. Это не та сумма, которая может кардинально изменить ситуацию на фронте, — заявил Литовкин.

Принципиально изменить ситуацию возможно, если на Украину поступит огромное количество вооружений, отметил он. Однако такое число Киеву никто не предоставит, считает эксперт. В то же время ВСУ не хватает не только снарядов, но и личного состава — рассчитывать на масштабирование живой силы за счет союзников Украине также не приходится, добавил Литовкин.

Я уж не говорю о том, что Украина терпит поражение и с каждым днем теряет свои позиции. Все понимают, что украинское руководство гибнет. Выделение этой помощи — словно укол обезболивающего для больного раком. Нужно облегчить страдания, пока не придет конец всему. Так что выделение помощи Украине никак не изменит ход сражений в зоне СВО, — заключил собеседник.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что США выделяют Украине новою помощь с целью реализации масштабной провокации против Москвы. По его словам, подразумеваются диверсии и удары по мирным объектам.