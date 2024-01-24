Военэксперт раскрыл, что за небывалое оружие ждут ВСУ для ударов по России Военэксперт Дандыкин: Украина до сих пор фантазирует о «небывалых» TAURUS и F-16

Фото: defense.gov

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что «небывалым оружием», которое ВСУ ждут для ударов по логистическим узлам ВС России, являются немецкие крылатые ракеты TAURUS и американские истребители F-16. Он не исключил, что Киев требует у стран НАТО танки Abrams и БПЛА Gray Eagle.

Небывалым оружием могут быть немецкие крылатые ракеты с дальностью полета свыше 500 км TAURUS. Киев, конечно, ждет F-16 как носителей крылатых ракет, тех же Taurus, Storm Shadow, Scalp, ждут более серьезных БПЛА, они давно просят Grey Eagle. Ждут новые морские дроны, — считает Дандыкин.

По его мнению, Украина вряд ли получит возможность использовать минные тральщики стран Запада, так как Турция не собирается открывать черноморские проливы. Собеседник отметил, что Британия и США продолжают снабжать ВСУ разведданными и системами РЭБ.

В заявлениях Зеленского и Кулебы есть большая доля вранья и фантазии. По флоту: Турция вряд ли откроет проливы для минных тральщиков. А вот Британия и США продолжат нам гадить, обеспечивая ВСУ системами РЭБ и разведданными. А логистические узлы, где бы они ни находились, защитят модернизированные «Панцири», «Буки» и «Торы», ПВО работает во всю, — подытожил Дандыкин.

Ранее спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что Киев в 2024 году получит от западных партнеров оружие, «которого еще не было». Представитель оборонного ведомства отметил по итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн», что несколько государств планируют направить «большие пакеты помощи».