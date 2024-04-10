Военэксперт раскрыл, зачем ВС РФ понадобился пластиковый пистолет-пулемет Военэксперт Лазарев: ПП-2000 пригодится ВС России при штурме окопов

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Военный эксперт Константин Лазарев предположил в разговоре с NEWS.ru, что российский пистолет-пулемет ПП-2000, частично выполненный из пластика, пригодится ВС РФ и спецподразделениям при штурме окопов, а также группам антитеррора. Он не исключил, что наиболее эффективным ПП-2000 станет на дистанциях до 100 метров.

ПП-2000 — это компактный пистолет — пулеметный момент, принятый на вооружение в 2000-х. Его внутренние механизмы — металлические, но внешняя часть — монолитный пластик. ПП может использовать бронебойные пули, а также прибор для бесшумной стрельбы. ПП не создан для общевойскового боя. Он подойдет для антитеррора, групп захвата и штурма окопов, для стрельбы до 100 метров, — считает Лазарев.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что ПП-2000 прошел испытания после «купания» в грязи и других экстремальных нагрузок. По данным компании, оружие продолжало работать даже после наезда легкового автомобиля.

В ноябре сообщалось, что «Калашников» ведет работу по включению своего пистолета-пулемета ППК-20 в носимый аварийный запас летчиков Воздушно-космических сил РФ. Президент концерна Алан Лушников на полях Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023 заявил, что ППК-20 по-прежнему предлагают как унифицированное оружие.

Также сообщалось, что летчики Воздушно-космических сил России положительно отзываются о пистолетах-пулеметах ПП-2000. Отмечается, что оружие проходит опытную эксплуатацию в носимом аварийном запасе (НАЗ), в том числе в зоне СВО. Ранее в НАЗ оружие не входило. Летчики носили при себе пистолеты.