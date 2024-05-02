Военэксперт раскрыл, чем грозит России создание «тяжелой бригады» войск ЕС Военэксперт Дандыкин: «тяжелая бригада» ЕС может отправить войска на Украину

Фото: МО Украины

«Тяжелая бригада» из войск стран Евросоюза может быть отправлена на Украину, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил создать подобное формирование.

Главный вопрос — для чего такая бригада будет создаваться. Если войска будут выполнять какие-то действия в рамках Евросоюза, это одна история. Если же они будут вмешиваться в дела на Украине, это совсем другое. Вообще существуют Миротворческие силы ООН и другие легитимные организации. Но сейчас Зеленский, как известно, требует от Запада не просто поставок оружия, ПВО и прочего, но и чтобы войска НАТО воевали на Украине, — заявил Дандыкин.

Также он задался вопросом о численности подобной бригады. По предположениям эксперта, она может масштабироваться постепенно. Дандыкин подчеркнул, что при появлении подобных войск у границ РФ «они попадут под раздачу».

Франция уже пыталась отправить свои войска на Украину, но по итогу из-за страха отказалась от этой идеи, — заключил собеседник.

Ранее Сикорский заявил, что ЕС нужно создать «тяжелую бригаду», которая будет состоять из военнослужащих государств — членов Евросоюза. По его словам, подобное формирование нужно для быстрого реагирования в соседних с Евросоюзом регионах. Он подчеркнул, что события на Балканах и в Северной Африке стали примером ситуаций, когда Европе не следует обращаться к США.

Глава МИД Польши также отмечал: нет никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие на Украине. По его словам, не было никаких физических доказательств того, что боеголовки были перемещены со складов.