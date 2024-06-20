Военэксперт призвал бизнес принять участие в борьбе с дронами Военэксперт Дандыкин: бизнес может выделить средства на борьбу с беспилотниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский бизнес может включиться борьбу с беспилотниками, проспонсировав ее, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, сейчас нужно защитить от дронов важные предприятия страны, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и нефтебазы.

НПЗ, нефтебазы становятся целями дронов, потому что это топливо. Для сельхозработ, военных нужд, других задач. Это наносит ущерб нашей экономике.<...> По этой причине нужно сделать все, чтобы защитить данные объекты. Причем работать над задачей должны не только вооруженные силы, но и бизнес, — предложил Дандыкин.

Военэксперт также предложил бизнесу выделить допсредства на организацию службы по борьбе с беспилотниками, по аналогии с частными охранными предприятиями (ЧОП). По его словам, работа в направлении защиты важных объектов уже началась.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее заявил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины. По его словам, ЧП случилось над территорией Унечского района региона.

В Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае из-за падения дрона ВСУ на частный дом прежде погибла местная жительница. Позднее завалы с места трагедии разбирали очевидцы трагедии.