Военэксперт предположил, почему «Армата» не станет массовым танком Военэксперт Дандыкин: танк Т-14 вряд ли начнут производить массово, это командирская машина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новейший российский танк Т-14 вряд ли начнут производить массово, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, «Армата» является командирской машиной и предназначена для руководства другими подразделениями на поле боя.

Этот танк может служить машиной боевого управления другими танками на поле боя, для руководства экипажами других танков. На заре танковой индустрии было такое понятие — командирский танк. Сможет управлять теми же Т-90М «Прорыв». Суть Т-14, во многом, состоит в этом. Он, конечно, может принять участие в танковом бою, для чего у него орудие? Но массовым танком он вряд ли станет. Будет использоваться в качестве командного пункта, — заявил Дандыкин.

Он не исключил, что ВС РФ стали использовать в зоне проведения военной операции танки Т-14 «Армата», чтобы понять, как покажет себя техника в боевых действиях.

Он высказал мнение, что Т-14 превосходит все украинские танки и российский Т-90М по своему оснащению. Эксперт уточнил, что на «Армате» улучшенный двигатель, модернизированные динамическая и активная защиты, орудие, возможность управления другими танками на поле боя, а также надежная бронекапсула, которая должна защитить экипаж от гибели при взрыве военной техники.

Также Дандыкин отметил, что Т-14 обладает большими возможностями для модернизации, включая установку 152-мм орудия. В отличие от многих поставляемых на Украину танков, у российской «Арматы» имеется автомат заряжания, подчеркнул он.

Ранее в оборонно-промышленном комплексе РФ рассказали, что Вооруженные силы России применили новейшие танки «Армата» в зоне военной операции на Украине. По словам представителя ОПК, бронемашины были использованы в бою впервые.