Военэксперт объяснил важность установления контроля над Работино Военэксперт Матвийчук: взятие Работино откроет ВС РФ путь на Запорожье

Фото: МО РФ

Установление контроля над поселком Работино откроет российской армии путь на Запорожье, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Кроме того, по его словам, успех на этом участке фронта позволит выровнять линию боевого соприкосновения.

Скорее всего, после взятия под контроль стрелочка движения российских войск нацелится на город Запорожье. Взятие Работино позволит России выровнять линию ЛБС, приблизимся к границам ДНР и Харьковской области, — предположил эксперт.

Как отметил Матвийчук, ранее уже появлялись сообщения о том, что российские войска зашли в Работино, однако Министерство обороны России еще не комментировало обстановку в населенном пункте.

Нужно ждать официальных сообщений от Минобороны России. Но предположу, ВС РФ в Работино зашли — это уже точно. Передавали, что в Работино везде развесили флаги РФ. Если МО РФ не отчитывается, значит еще идут бои за контроль, но успех на данном направлении предопределен, — констатировал эксперт.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ за минувшие сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления беспилотниками. По его словам, противник также лишился 30 бойцов и 40 дронов. Он добавил, что контрбатарейную борьбу вели подразделения группировки войск «Днепр».