Военэксперт объяснил смысл атак дронов ВСУВ на российские регионы Военэксперт Литовкин: атаками БПЛА Киев отвлекает внимание от неудач ВСУ

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Атаки беспилотников ВСУ на российские регионы не имеют практической цели, заявил Lenta.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, Киев таким образом пытается отвлечь внимание от неудач на фронте.

Такими атаками перекрывают информационную повестку, никакой практической пользы тут нет. Да и сами дроны, атакующие Россию, достаточно небольшие, — сказал эксперт.

Он пояснил, что ВСУ направляют свои беспилотники на символические точки — «Москву-Сити», аэродром в Пскове, где находятся российские военно-транспортные самолеты. Другими словам, украинские войска пытаются наносить удары по «чувствительным местам», чтобы СМИ говорили об этом, а не про неудачи контрнаступления.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированную атаку с помощью беспилотников по ряду российских регионов, в числе которых Брянская, Калужская, Московская, Рязанская, Псковская и Орловская области.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее агонией киевского режима. По ее словам, украинские власти, действуя по сценарию Запада, сами себя загнали в тупик и от безысходности ведут террористическую деятельность.