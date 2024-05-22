Военэксперт объяснил принцип работы «костюмов-невидимок» ВС России Экс-полковник Кошкин: «костюмы-невидимки» скрывают российских бойцов от дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новейшие российские маскировочные «костюмы-невидимки» способны скрывать бойцов из поля зрения дронов благодаря принципам экранирования, заявил в беседе с Lenta.ru полковник в отставке Андрей Кошкин. По его словам, такие плащи защищают военных от инфракрасного излучения.

Вы отражаете луч солнца и освещаете часть, которая вам нужна. То же самое происходит с облучением местности с дрона, который отражается и при котором не достигается никакой эффект, лучи уходят, рассеиваются в этом отражении, — добавил Кошкин.

Военэксперт напомнил, что недавно эта технология спасла группу российских военных в зоне СВО, которые пострадали при обстреле бойцов армии Украины. Они в течение трех дней пробыли в убежище, а после смогли покинуть опасное место.

Наши ребята проявили выдержку, потом с помощью плащей они смогли обмануть операторов дронов и выйти из зоны поражения, — рассказал Кошкин.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич ранее указал на сложность уничтожения всех пунктов производства дронов на территории Украины. Этот процесс может привести к потерям среди гражданского населения, так как ВСУ организуют производство беспилотников, прикрываясь мирными жителями.