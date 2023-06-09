Военэксперт объяснил, почему японская техника не поможет Украине Военэксперт Литовкин: японская техника не поможет Украине, все поставленное уничтожит российская армия

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Российская армия уничтожит любую технику, которую Япония решит передать Украине, рассказал NEWS.ru военэксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что азиатская страна может отправить Киеву танки, БПЛА, ЗРК и артиллерийские системы.

Япония много, чего могут поставить Украине: у них танки есть, артиллерия, БПЛА, ЗРК, корабли военно-морского флота. Российская армия сможет все это уничтожить, уничтожить все, что поставляют Украине. Мы когда-то боялись по поводу HIMARS — не сможем уничтожить, что американские артиллерийские орудия М-777 не сможем уничтожить, танки «Леопард» и AMX, гаубицы. Но мы все уничтожаем элементарно, нет абсолютного оружия, которое нельзя уничтожить, — подчеркнул Литовкин.

Посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки ранее вызвали в российский МИД из-за решения японского правительства о начале поставок военной техники Украине, заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ. По словам замминистра иностранных дел Андрея Руденко, теперь Токио должен разделить ответственность за гибель мирного населения.

В МИД подчеркнули, что Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик, и такие действия японской стороны не могут остаться без серьезных последствий.

Ранее МИД Румынии ранее опубликовал заявление о требовании сократить штат российского посольства на 51 должность, в том числе выслать 21 дипломата. В румынском ведомстве объяснили, что это связано с желанием уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии. В МИД уточнили, что у РФ есть 30 дней на возвращение на родину сотрудников посольства.