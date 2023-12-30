Военэксперт объяснил, почему ВСУ смогли «дотянуться» до центра Белгорода Военэксперт Матвийчук: при атаке на Белгород ВСУ использовали «слепые зоны» ПВО

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ, пытаясь атаковать центр Белгорода 30 декабря, искали «слепые зоны» ПВО. Он не исключил, что ВСУ запустили снаряды с территории Харьковской области. По его мнению, действовать могли и агенты СБУ с территории Белгородской области.

Предположу, радиолокационное поле не сплошное, могут быть слепые зоны. Кроме того, РЛС требует обслуживания, их могут иногда уводить на ремонт. Из-за этого БПЛА или ракета могут проскочить. Не исключу, что БПЛА запустили с территории Белгородской области агентами СБУ. Или с территории Харьковской области, — считает Матвийчук.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны украинской армии погибли двое детей, также есть пострадавшие. По словам главы региона, ВСУ обстреляли жилой сектор.

Кроме того, в Сети появилось видео первых минут после удара Вооруженных сил Украины по центру Белгорода. На кадрах видно два столба черного дыма, поднимающегося над Соборной площадью.

Министерство чрезвычайных ситуаций разослало жителям Белгорода сообщения с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытия, в качестве которых могут быть использованы цокольные этажи, паркинги и подземные переходы. Горожанам посоветовали взять с собой вещи первой необходимости, отключить свет, газ и воду.