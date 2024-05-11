Военэксперт объяснил, почему все внимание Киева приковано к Волчанску Военэксперт Дандыкин: Волчанск нужно брать, оттуда ВСУ обстреливают Белгород

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что город Волчанск в Харьковской области приковал к себе все внимание Киева из-за своего стратегически важного расположения. Собеседник не исключил, что именно оттуда ВСУ обстреливали Белгородскую области, а также превратили населенный пункт в крупный логистический хаб ВСУ.

Волчанск стал хабом для группировки ВСУ в Харьковской области. Скорее всего, именно оттуда велись обстрелы Белгородской области, не давая покоя россиянам. В Волчанск сходятся многие важные шоссе. Есть сведения, что Киев перебрасывает подкрепления в Волчанск из Часового Яра. Волчанск — ближайший к Белгородской области крупный населенный пункт Харьковской области, — считает Дандыкин.

Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что главной целью продвижения российских военных в Харьковской области станет создание буферной зоны.По его словам, прорыв ВС РФ стал одним из крупнейших наступлений за последнее время.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону» с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.