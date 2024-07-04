Военэксперт объяснил, почему сложно бороться с наемничеством Военэксперт Козюлин: фиксировать преступления наемников сложно

Фото: МО Украины

Наказать наемников за преступления не всегда возможно, так как они зачастую ведут свою деятельность в иностранных государствах, рассказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, не во всех странах есть наказание за сам факт наемничества.

Не везде быть наемником означает нарушать закон. Да, в России это наказуемо. Но в других странах не обязательно. Кроме того, если наемники оформляются как правоохранительные структуры, которые оказывают услуги за рубежом, то их деятельность отследить сложно, — заявил Козюлин.

Эксперт отметил, что проблематично наказать наемника законным способом, если о его преступлениях не стало известно. По словам эксперта, если наемник будет утверждать, что просто охранял некий объект или сопровождал каких-то персон, проверить такие заявления не выйдет.

Процесс, который проходит сейчас над наемником в Чехии, — скорее исключение. Как правило, таким людям в западных странах боятся нечего. Их сложно наказать, — сказал Козюлин.

Ранее стало известно, что наемник ВСУ из Чехии Филипп Симан стал фигурантом дела о незаконной службе и мародерстве. Прокурор Мартин Биле заявил, что 27-летний Симан в качестве наемника отправился на Украину без разрешения на участие в боевых действиях в составе иностранной армии.

Обвинительное заключение гласит, что он неоднократно во время службы присваивал ценности местных жителей и солдат, в том числе брендовые солнцезащитные очки, золотые и серебряные слитки, драгоценности и планшет. Симан отверг обвинения в суде.