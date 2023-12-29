Военэксперт объяснил, почему ПВО Украины бьет по жилым домам в Киеве Военэксперт Матвийчук: ПВО Украины бьет по жилым домам из-за плохой разведки

Фото: ГСЧС Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что ПВО Украины бьет по жилым домам, в том числе в Киеве, из-за отсутствия достаточных разведданных и неспособности ВСУ объединить средства ПВО в единую систему. По его словам, ПВО ВСУ иногда обнаруживает ракету или БПЛА, когда последним до цели остаются считаные метры.

Осколки или сами ракеты ПВО ВСУ падают на жилые дома на Украине, в том числе в Киеве, так как у ВСУ нет системной ПВО, они там намешали всяких разных систем: советские С-300 или «Буки», американские Patriot, немецкие Gepard, Iris-T, они не завязаны в систему, из-за чего не могут точно навестись на цель, точность наведения исчисляется метрами, поэтому часто они летят куда угодно, но не в цель, — отметил Матвийчук.

Ранее сообщалось о взрывах в районе киевского завода «Артем», расположенного рядом со станцией метро «Лукьяновская». По словам очевидцев, целью было именно военное предприятие, громкие хлопки слышались рядом с ним.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что утром 29 декабря в Киеве было зафиксировано по меньшей мере восемь взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе системы противовоздушной обороны. По его словам, в Подольском районе города загорелось складское помещение.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщил, что в городе идет третья волна взрывов с начала дня. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, власти Украины объявили воздушную тревогу почти на всей территории страны, в том числе и в Киеве. Также сообщалось о взрывах в Одесской и Сумской областях.